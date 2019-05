Beurs: Aegon voorop in herstel AEX

De AEX stond om half één 0,9% hoger op 548,4 punten. De AMX ging 1,3% vooruit naar 750,1 punten.

Elders in Europa veerden de beurzen ook stevig op. De Duitse DAX en Franse CAC 40 Parijs wonnen 0,9% respectievelijk 1%. De Britse FTSE 100 won 0,6%, na het aangekondigde vertrek van premier Theresa May.

De indexfutures wezen op een 0,6% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Handelaar Ramon Hörchner van ABN Amro ziet de winsten vooral als een herstelbeweging na een paar zwakke weken. „Beleggers kopen ondanks de risico’s weer aandelen, nu deze een stukje goedkoper zijn geworden. Ook al omdat alternatieven zoals obligaties onaantrekkelijk zijn. Wel constateer ik een vlucht naar veilige aandelen, zoals KPN en de vastgoedfondsen.”

Hörchner wijst ook op het uitblijven van nieuw wapengekletter in de handelsoorlog tussen de VS en China. „Laten we hopen dat beide partijen iets nader tot elkaar komen. Gezien de onzekerheid durf ik niet te voorspellen dat de beurzen het ergste achter de rug hebben.”

In de AEX was de aandacht gericht op de verzekeraars die alle drie interesse hebben om branchegenoot Vivat over te nemen. Aegon ging 2,6% vooruit. NN Group won 1%. ASR werd gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1,3% meer waard.

Staalgigant Arcelor Mittal boekte een winst van 1,2% waarmee de forse averij van een dag eerder deels werd gedempt. Uitzender Randstad kreeg er 2,3% bij. Chipmachinefabrikant ASML voegde 1% toe aan het vorige slot.

Betalingsverwerker Adyen steeg 2,2% na fusiespeculatie in de sector. De Amerikaanse betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services hebben volgens persbureau Bloomberg gesproken over een mogelijk samengaan.

RD Shell was 0,5% in herstel, na de stevige tik op donderdag volgend op de terugval van de olieprijzen. Beurshuis Jefferies voorziet dat het olie- en gasconcern op termijn het dividend zal gaan verhogen.

Bij de middelgrote fondsen zette navigatiefabrikant TomTom de opmars stevig voort met een vooruitgang van 6,3%. Het gespecialiseerde staalconcern Aperam kende een opleving van 3,4%.

Bij de smallcaps belandde biotechnologiebedrijf Pharming met een winst van 3% bovenaan.

