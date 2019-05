Vooral TomTom in trek op hogere beurs

De AEX stond om vier uur 0,8% hoger op 548,1 punten. De AMX ging 1,3% vooruit naar 750,1 punten.

Elders in Europa veerden de beurzen ook stevig op. De Duitse DAX en Franse CAC 40 Parijs wonnen 0,8%. De Britse FTSE 100 klom eveneens 0,8%, na het aangekondigde vertrek van premier Theresa May.

De Amerikaanse beursgraadmeters belandden na een half uur handelen op plussen van 0,4 tot 0,6%.

Handelaar Ramon Hörchner van ABN Amro ziet de winsten vooral als een herstelbeweging na een paar zwakke weken. „Beleggers kopen ondanks de risico’s weer aandelen, nu deze een stukje goedkoper zijn geworden. Ook al omdat alternatieven zoals obligaties onaantrekkelijk zijn. Wel constateer ik een vlucht naar veilige aandelen, zoals KPN en de vastgoedfondsen.”

Hörchner wijst ook op het uitblijven van nieuw wapengekletter in de handelsoorlog tussen de VS en China. „Laten we hopen dat beide partijen iets nader tot elkaar komen. Gezien de onzekerheid durf ik niet te voorspellen dat de beurzen het ergste achter de rug hebben.”

Analist Corné van Zeijl (Actiam) toont zich voorzichtig. „Het verbaast me dat de verliezen op de beurs in de afgelopen paar weken beperkt zijn gebleven. Blijkbaar gaan veel beleggers ervan uit dat er binnenkort een handelsakkoord tussen de VS en China komt. Met Trump weet je het nooit, maar ik heb er een hard hoofd in.”

Van Zeijl maakt zich eveneens enige zorgen over de recente macrocijfers. „De inkoopmanagersindex uit de VS viel donderdag tegen. En in Europa laten deze niet het gehoopte herstel zien. De somberheid voor de Amerikaanse economie is terug te zien in de obligatiemarkt, die voor 2020 twee renteverlagingen inprijst.”

In de AEX ging betalingsverwerker Adyen met een plus van 2% aan kop na fusiespeculatie in de sector. De Amerikaanse betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services hebben volgens persbureau Bloomberg gesproken over een mogelijk samengaan.

Aegon ging 1,8% vooruit. De verzekeraar is één van de gegadigden voor branchegenoot Vivat. Uitzender Randstad kreeg er 1,8% bij.

RD Shell liet een mager plusje van 0,1% zien, na de stevige tik op donderdag volgend op de terugval van de olieprijzen. Beurshuis Jefferies voorziet dat het olie- en gasconcern op termijn het dividend zal gaan verhogen.

Bij de middelgrote fondsen zette TomTom de opmars stevig voort met een vooruitgang van 7,3%. Eerder deze week vond een kleine halvering van het aantal aandelen plaats en ging een kapitaaluitkering van €5,74 van de koers af.

Het gespecialiseerde staalconcern Aperam kende een opleving van 3,3%.

