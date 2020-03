Heineken: huren twee maanden opgeschort

„Voor het einde van de week hebben we iedere horecazaak waar Heineken pandeigenaar is gesproken over dit onderwerp”, zegt een woordvoerder van Heineken Nederland.

Het concern maakte vorige week al bekend in nauw contact te staan met horecaondernemers die in zware problemen verkeren vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Horecagelegenheden blijven sowieso tot 1 juni gesloten. „Het is nog niet bekend wat er daarna gebeurt, dus ondernemers met wie een regeling is getroffen krijgen twee maanden uitstel. Daarna zullen we verder kijken”, aldus de woordvoerder.