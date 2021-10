Geen Duits coronavaccin voor Nederland

Doordat tussentijdse resultaten al wezen op een teleurstellende werkzaamheid van het vaccin, was de eerder voor eind dit jaar beoogde lancering al uitgesteld. Het was voor minder dan 50% effectief, terwijl dit bij de concurrenten Pfizer/BioNTech en Moderna rond de 90% ligt.

Curevac meldt nu dat de toezichthouder EMA op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2022 toestemming zou geven. Tegen die tijd hoopt het Duitse bedrijf grote voortgang te hebben geboekt met een tweedegeneratievaccin, dat samen met het Britse GSK wordt ontwikkeld. Dit vaccin wordt beter in staat geacht nieuwe varianten van het virus te lijf te gaan.

De Europese Unie had 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, met de voorwaarde dat het middel wordt goedgekeurd. Daarvan zouden 10,7 miljoen doses voor Nederland zijn. De Europese toezichthouder EMA keek al sinds februari mee met de proeven met het middel, zodat de organisatie sneller een oordeel klaar zou hebben als CureVac ooit om goedkeuring zou hebben gevraagd.

Het CureVac-vaccin, CVnCoV genaamd, werkt op dezelfde manier als de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ze gebruiken een genetische code, het zogeheten messenger-RNA of mRNA, van de uitsteeksels waarmee het coronavirus lichaamscellen binnendringt. Die genetische code zit in kleine vetbolletjes in het vaccin.

Sommige cellen in het lichaam lezen de instructies in de genetische code en gaan het eiwit van de uitsteeksels produceren. Vervolgens moet het immuunsysteem antilichamen aanmaken en T-cellen activeren om dat eiwit aan te vallen. Als de gevaccineerde persoon later weer het virus oploopt, herkent het afweersysteem het eiwit en kan het de verdediging beginnen, is de gedachte.