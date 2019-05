OCI blijft positief, ondanks rode cijfers

OCI kampte in het eerste kwartaal met prijsdalingen in de markt. Toen dat gebeurde heeft het bedrijf direct grote volumes kunstmest achtergehouden, waardoor de bedrijfsvoorraden eind maart op een recordniveau uitkwamen.

De kwartaalomzet bedroeg 596,5 miljoen dollar. Dat is een vijfde minder dan een jaar terug. Het aangepaste bedrijfsresultaat kwam 45 procent lager uit op 129,3 miljoen dollar en onder de streep was sprake van 81,2 miljoen dollar verlies, waar een jaar eerder nog 24,5 miljoen dollar winst werd geboekt.

Maar de afgelopen weken is de seizoensvraag weer flink aangetrokken, benadrukt topman Nassef Sawiris. In april en ook deze maand zijn volgens hem zelfs recordvolumes verkocht. Bij de meeste producten zijn de prijzen nu ook weer hoger dan een paar maanden terug. In zijn vooruitzichten gaat OCI mede daarom uit van aanhoudende groei van het aangepaste bedrijfsresultaat in 2019.