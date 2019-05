Prijs nikkel schiet omhoog

De prijs voor nikkel steeg met bijna 5 procent in Londen. Dat was een stijging van 500 dollar per ton. De contracten voor nikkel-futures reageerden eveneens sterk en wonnen 6 procent in Shanghai. Dat is de grootste dagelijkse beweging sinds januari. Vervolgens liep de prijs enigszins terug en schommelde rond de 12.245 dollar.

''Beleggers zijn in de war'', zegt analist Celia Wang van handelshuis Grand Flow Resources. ''Sommigen denken dat wij net een massale actie van algoritme-handel meemaakten.'' Celia denkt dat de algoritmes, die inspeelden op een daling van de nikkelprijs, hun positie plotseling sloten door nikkelcontracten te kopen.