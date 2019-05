Foot Locker scoort minder goed dan voorzien

Foot Locker boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van $2,08 miljard, terwijl vooraf $2,1 miljard werd voorzien. De winst per aandeel kwam uit op $1,52 tegen een verwachting van $1,60.

In de voorbeurshandel werd het aandeel Footlocker in de uitverkoop gedaan in reactie op de tegenvallende resultaten.