Mogelijke klus voor startup Thorb

Thorb produceert de woningen met het gebruik van een slim modulair systeem. Hiermee zijn al meerdere panden gebouwd in Zuid-Afrika. De test van Thorb in Delft is de eerste toepassing van het systeem in Nederland. De woningen van Thorb zijn dankzij het modulaire systeem goedkoper dan bij vergelijkbare bouwers. Eigen Haard verwacht dat het zo'n 15 procent scheelt.

De startup verwacht in de komende drie jaar 550 woningen te kunnen bouwen.