ASML leidt R&D-ranglijst

De chipmachinemaker uit Veldhoven gaf in 2018 €1,078 miljard uit aan r&d in Nederland, €228 miljoen meer dan vorig jaar. Philips staat met een bedrag van €702 miljoen tweede en KPN met €365 miljoen derde in de top dertig, die is gebaseerd op een enquete onder de bedrijven zelf.

Het overzicht is niet compleet, omdat bedrijven als Shell, AkzoNobel en Signify hun investeringen in r&d in Nederland niet apart bekendmaken. Een schatting die Technisch Weekblad vorig jaar maakte, stelde de r&d-uitgaven van Shell in Nederland op €280 miljoen. Dit jaar lukt het volgens de samenstellers niet om een goede schatting te maken voor het bedrijf.

Kennisinstellingen

In de top dertig staan elf bedrijven die verklaren meer dan €100 miljoen uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling in Nederland, waaronder Janssen Pharmaceutical, NXP, DSM, Thales, Océ, Daf, VDL en zaadveredelaar Rijk Zwaan. Beursaspirant Marel, dat de kippenslachtmachines van Stork overnam, neemt een zestiende plek in met €30 miljoen aan onderzoeksinspanningen.

In de top 15 van r&d uitgaven en omzet van kennis en onderzoeksinstituten die het magazine tegelijkertijd publiceerde staat Wageningen University & Research op de bovenste plaats met een omzet van €686 miljoen, TNO tweede met €483 miljoen en Deltares derde op €114 miljoen.