Rechter: megaboete Seats and Sofas terecht

De boete was vorig jaar opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt. In folders had Seats and Sofas zijn aanbod aangeprezen met leuzen als ’tot wel 60% korting op alles’, ’megasale’ en ’onze toppers deze week éénmalig door de prijsbarrière!.’ Veel modellen keerden regelmatig terug in de folders met min of meer dezelfde ’normaal’- en ’nu’-prijzen.

De onderzoekers stelden echter vast dat de meubels nooit voor de zogenaamde ’normale prijzen’ waren aangeboden. Seat and Sofas verdedigde zich door te stellen dat zij hiermee adviesprijzen bedoelt, die volgens het bedrijf door andere retailers gevraagd zouden worden.

Bij bezoeken aan diverse winkels hadden onderzoekers, die zich voordeden als kopers, ook vastgesteld dat de aanbiedingsprijs voor meubels in de folder niet golden voor het meubel zoals deze in de folder was afgebeeld. De prijs van het afgebeelde meubel was telkens aanzienlijk hoger dan in de folder was vermeld. De uitleg in de winkels was daarbij steeds dat de in de folder vermelde prijs zag op een andere stof dan was afgebeeld.

Seats and Sofas kreegt van de ACM ook een tik op de vingers wegens het ontbreken van prijskaartjes of andere prijsvermeldingen in zijn winkels. Klanten konden daarom alleen via verkopers de prijs achterhalen, wat in strijd is met de Prijzenwet.

De meubelketen klaagde dat het onderzoek onrechtmatig was, doordat Seat and Sofas met ’mystery shoppers’ werkte. De rechtbank vindt die methode echter wel door de beugel kunnen, zo blijkt uit het vonnis dat donderdag werd gewezen.

Seats and Sofas voerde ook vergeefs aan dat de gemiddelde consument duidelijk kon dat geen sprake was van echte aanbiedingsprijzen, omdat die nu eenmaal wekelijks in elke folder stonden. „De rechtbank is van oordeel dat iedere folder afzonderlijk moeten worden betrokken bij de vraag of die misleidend is”, aldus het vonnis. De rechter was het eens met de stelling van de ACM dat je niet van de gemiddelde consument mag verwachten dat hij over een bepaalde periode de wekelijkse folders van de keten verzamelt.