Wall Street opent licht hoger

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst aan de handel begonnen. Het sentiment onder beleggers werd gesteund door bemoedigende ontwikkelingen in de aanhoudende handelsvete tussen China en de VS. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens berichten bereid zijn het Chinese techconcern Huawei minder hard aan te pakken, als onderdeel van een mogelijke handelsdeal met Peking.