Beleggers blijven massaal aandelen kopen

De AEX stond om elf uur 0,9% hoger op 622,8 punten. Dit is het hoogste niveau in negentien jaar, maar nog wel onder de top van 703 punten die in september 2000 werd bereikt. Indien de uitgekeerde dividenden worden meegenomen, staat de beursgraadmeter echter zo’n 70% hoger. De AMX steeg vanochtend 1,1% naar 963,5 punten.

De overige Europese beurzen boekten iets minder grote plussen. De Britse FTSE 100 won 0,7%. De Duitse DAX en Franse CAC 40 stegen 0,7% respectievelijk 0,4%.

In Azië was de stemming vanochtend ook positief. De Chinese Hangseng-index klom 1,3%.

De indexfutures wezen op een licht hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de winsten van 0,6% tot 1,1% gisteren.

De hoop dat de Chinese centrale bank met verdere stimuleringsmaatregelen komt om de economische schade door het coronavirus te beperken, deed beleggers massaal in aandelen stappen. Ze trokken zich ook op aan het feit dat het aantal besmettingen in de voorgaande 24 uur volgens officiële cijfers met slechts 2100 is gestegen naar bijna 43000.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Prosus met een winst van 2,9% omhoog. De techinvesteerder heeft een groot belang in de Chinese internetgigant Tencent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos volgde met een vooruitgang van 2%.

Randstad daalde 1,2%, in reactie op zijn kwartaalcijfers. De uitzender zag de omzet in het afgelopen kwartaal dalen en ook in de eerste weken van het nieuwe jaar vielen de opbrengsten lager uit. De verhoging van het dividend bood enige compensatie.

Bij de middelgrote fondsen ging maaltijdenbezorgdienst Takeaway met een winst van 3,7% aan kop, na door JPMorgan op de kooplijst te zijn geplaatst.

Air France KLM won 2,9%, door hoop dat de schade door het coronavirus beperkt zal blijven.

Flow Traders zakte 3,8%. De Zwitserse bank UBS heeft de flitshandelaar op de verkooplijst gezet, in reactie op de eind vorige week gepubliceerde teleurstellende kwartaalcijfers.

Smallcap Alfen klom 7,3%. De laadpalenfabrikant gaat bij wijze van proef een samenwerking aan met softwarebedrijf Moixa om het laden van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te innoveren.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.