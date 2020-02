KLM hoogvlieger op opgeluchte beurs

Rond 15.50 uur stond de AEX-index 1,1% hoger op 624,7 punten. Daarmee bereikte de beursgraadmeter het hoogste niveau sinds 2001, maar nog wel onder de top van 703 punten die in september 2000 werd bereikt. Indien de uitgekeerde dividenden worden meegenomen, staat de AEX echter zo’n 70% hoger dan het record uit 2000.

De AMX steeg vanmiddag 1,6% naar 968,8 punten. De koersenborden in Londen (+0,8%), Parijs (+0,5%) en Frankfurt (+1%) kleurden eveneens groen.

„Virologen verwachten dat het coronavirus binnen enkele dagen piekt. Als dat inderdaad gebeurt, verdwijnen de zorgen bij beleggers naar de achtergrond en kunnen we een verder herstel gaan zien op de beurzen”, zegt beleggingsstrateeg Richard Abma (OHV Vermogensbeheer).

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,4% tot 0,6% hoger. In Azië was de stemming vanochtend ook positief. De Hangseng-index in Hongkong klom 1,3%.

De hoop dat de Chinese centrale bank met verdere stimuleringsmaatregelen komt om de economische schade door het coronavirus te beperken, deed beleggers massaal in aandelen stappen. Ze trokken zich ook op aan het nieuws dat het aantal besmettingen in de voorgaande 24 uur volgens officiële cijfers met slechts 2100 is gestegen naar bijna 43.000.

Ook stroomt er steeds meer geld van spaarders naar de beurzen. Vanochtend werd bekend dat de Rabobank een negatieve rente gaat rekenen voor vermogende spaarders. Eerder kwamen ABN Amro en ING met soortgelijke maatregelen. „De korte rente blijft nog jarenlang laag. Spaarders worden hierdoor min of meer gedwongen om te gaan beleggen”, legt vermogensstrateeg Richard Abma uit. „Ook de sterke banengroei en de ECB die maandelijks €20 miljard in de economie pompt, blijven stuwend werken op de aandelenmarkten”, aldus Abma.

In de AEX ging Galapagos aan kop met een winst van 3,1%. Het biotechnologieconcern was vorig jaar het best renderende hoofdfonds en werd dit jaar ook al 27% meer waard.

Prosus steeg 2,8%. De techinvesteerder heeft een groot belang in de Chinese internetgigant Tencent. Industrieel toeleverancier Aalberts (+2,3%) en chipmachinefabrikant ASML (+2,2%) waren eveneens in trek bij beleggers.

Randstad (-1,9%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De uitzender zag de omzet in het afgelopen kwartaal dalen. Ook in de eerste weken van het nieuwe jaar vielen de opbrengsten van Randstad lager uit. De verhoging van het dividend bood enige compensatie voor beleggers.

Ahold Delhaize (-1,3%) was eveneens een achterblijver in de AEX. Het supermarktconcern komt woensdagochtend met de jaarresultaten. Ook bierbrouwer Heineken (-0,5%) rapporteert dan de jaarcijfers.

In de AMX was Air France KLM (+4,3%) de koploper dankzij de hoop dat de schade door het coronavirus beperkt blijft. KLM-topman Pieter Elbers zei in De Telegraaf dat de luchtvaartmaatschappij het virus aan kan.

Takeaway werd 4% meer waard. Het maaltijdenbestelbedrijf profiteerde van een koopadvies van zakenbank JPMorgan.

Flow Traders (-4%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. De Zwitserse bank UBS heeft de flitshandelaar op de verkooplijst gezet, in reactie op de teleurstellende kwartaalcijfers die vorige week werden gepubliceerd.

Smallcapfonds Alfen werd 7,3% hoger gezet. De laadpalenfabrikant gaat bij wijze van proef een samenwerking aan met softwarebedrijf Moixa om het laden van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te innoveren.

