Column: Grootmachten

Bij deze en dergelijke grote woorden vraag je je altijd af wat nu precies bedoeld wordt. Hoe zien al die bedreigingen eruit? Zijn ze economisch van aard, of militair? Zijn de VS, Rusland en China imperialisten? Willen ze onze waarden, voor zover er gemeenschappelijke Europese waarden zijn, ondermijnen?

VS

Niemand kan met droge ogen beweren dat de VS voor ons een bedreiging vormt, economisch noch militair. Amerika betaalt veel meer aan de NAVO dan wij doen. Trump vindt het oneerlijk dat zijn land een handelsbalanstekort met de EU heeft, maar hetzelfde vindt hij van de handelsrelatie met China en Japan. Als er iets Amerikaans is dat ons bedreigt, is het eerder de inbreuk op onze persoonlijke levenssfeer door bedrijven als Facebook en Twitter, maar dat hebben we zelf laten gebeuren.

Rusland

Het Rusland van nu stelt economisch en militair veel minder voor dan het Rusland van de tijd van de Sovjet-Unie. Het is zijn westelijke schild van landen aan de EU kwijtgeraakt en wil nu begrijpelijkerwijs niet dat dit ook nog eens met Oekraïne gebeurt. De grote Russische federatie, met zijn142 miljoen inwoners, haalt nog niet de omvang van de Duitse economie (80 miljoen). Stop met Facebook en Twitter en van de Russische trollen ben je ook meteen af.

China

China is na het rampzalige Mao-tijdperk druk bezig zijn historische plaats in de wereldeconomie weer in te nemen. Rond 1500 maakte China een kwart van de wereldeconomie uit, rond 1800 zelfs bijna een derde. Nu is het aandeel weer terug op 18%. Het zal verder stijgen. Europa heeft geweldig van de Chinese expansie geprofiteerd. Zonder die expansie zou de groei hier nog lager zijn geweest. Duisburg is het eindpunt van de spoorverbinding tussen China en Europa, de nieuwe Zijderoute, en daar zijn ze in het Roergebied maar wat blij mee. Dat Chinese studenten hier kennis opdoen en die vervolgens in eigen land toepassen, is niet bijzonder. Ieder land dat zich vanuit een achterstandspositie omhoog werkte, heeft altijd leentjebuur gespeeld, openlijk dan wel in het geniep. Nederland deed het voorafgaand aan de Gouden Eeuw niet anders.

EU, Australië en Nieuw-Zeeland

Als wij hier in Europa gemangeld dreigen te worden door die boze grootmachten, hoe moeten ze zich in Australië dan wel niet voelen? Daar staan ze er helemaal alleen voor. Hoewel, ze doen al mee aan het Eurovisie Songfestival. Misschien moeten ze zich ook bij de EU aansluiten. Samen sta je sterk. En dan gelijk Nieuw-Zeeland meenemen, want dat ligt daar ook maar in zijn eentje.