’Recessie vrijwel onvermijdelijk’

Dat zegt Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Dat presenteert donderdag nieuwe scenario’s over de economische gevolgen van de virusuitbraak. „We zijn nog aan het rekenen, maar een recessie is vrijwel onvermijdelijk”, zegt Hasekamp daarop vooruitlopend. „Ook al duurt het maar een aantal maanden, als het zo hard naar beneden gaat als nu schiet de economie al snel de min in.”

Hasekamp is te spreken over het economische steunpakket dat het kabinet in allerijl heeft opgetuigd, maar blijft ’zeer bezorgd’. „De volksgezondheid gaat op dit moment even boven alles. Maar het zou raar zijn als je je nu niet ook zorgen maakt over de economische gevolgen.”