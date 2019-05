Rapportcijfer hotels veel te hoog

Op Booking.com scoort locatie net zo zwaar als comfort of hygiëne. Ⓒ Frank de Ruiter

Amsterdam - Ook wel eens in een afschuwelijk hotel geslapen dat toch een prima rapportcijfer had op Booking.com? Dat komt doordat het systeem waarmee gasten hun verblijf kunnen beoordelen zo is opgezet dat zelfs slechte hotels een voldoende kunnen scoren. Ook manipulatie en psychologie spelen een rol.