Analyse: Erfgoed voor senioren, win-win?

Herman Bouter Ⓒ TLG ARCHIEF

Het Senioren Woonfonds I CV wordt onder mijn aandacht gebracht met de wervende kop: ’Beleggen in luxe senioren appartementen, een gouden toekomst.’ Deelname betekent volgens de brochure duurzaam investeren in het behoud van erfgoederen en huisvesting voor senioren. De aanbieder wil in totaal €5 miljoen bij investeerders ophalen door uitgifte van 200 participaties van elk €25.000. Dat is ook de minimale deelname.