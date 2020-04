Vrouw gaat aan kop in cruciale beroepen

Caissière Yvonne Bakhuizen: „ Ik hoop dat mensen nu begrijpen dat wij een enorm grote schakel zijn.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de coronacrisis nemen vrouwen het grootste deel van de cruciale beroepen in. En dat aandeel wordt alleen maar groter, zo blijkt uit een analyse van consultancy.nl op basis van CBS-cijfers. Of dat ook de positie op de arbeidsmarkt van vrouwen zal verbeteren, betwijfelen experts.