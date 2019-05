Wall Street met winst lang weekend in

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.585,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2826,06 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7637,01 punten.

De mogelijk mildere opstelling van Trump zorgde voor wat opluchting onder beleggers. De voorbije sessies zetten handelsspanningen de financiële markten namelijk nog flink onder druk, mede door de aangekondigde sancties tegen Huawei.

Foot Locker

Verder kwamen enkele bedrijven nog met resultaten. Foot Locker ging 16 procent onderuit na cijfers. De verkoper van sportartikelen kwam met teleurstellende resultaten. Computer- en printermaker HP Inc, dat de voorbije maanden minder winst heeft gemaakt op een nagenoeg vlakke omzet, won 4,4 procent. Het eveneens uit de splitsing van Hewlett-Packard voortgekomen softwarebedrijf HP Enterprises verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar en steeg 0,5 procent.

Verder steeg Snap, het bedrijf achter de populaire berichtenapp Snapchat, 4 procent. The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf met muziekbedrijven in overleg is over mogelijkheden om gebruikers muziek te laten koppelen in berichten.

Boeing

Boeing steeg 1,2 procent ondanks berichten dat beurswaakhond SEC de vliegtuigbouwer onder de loep neemt. Ook kwam er nog nieuws binnen dat United Airlines meer bestellingen van Boeings annuleert.

De betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services bewogen 3,7 en 13,9 procent op fusiegeruchten. Als de deal slaagt, dan zou het de derde grote fusie in de betaalsector zijn dit jaar.

De euro was 1,1208 dollar waard tegen 1,1204 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 58,90 dollar. Brentolie steeg 2 procent in prijs tot 69,12 dollar per vat.