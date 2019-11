Industrie VS toont opnieuw krimp

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging naar een stand van 48,3 van 47,8 een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 48,9 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp.

De Britse marktonderzoeker Markit publiceerde zijn eigen definitieve index voor de Amerikaanse industrie. Die noteerde voor oktober een stand van 51,3.

Economen van ING benadrukken dit het al de derde maand op rij is dat de bedrijvigheid in de industrie afneemt. De productie kwam daarbij op het laagste niveau sinds april 2009. Door de economische zwakte in Europa en Azië ligt er volgens de kenners ook niet direct een opleving van de export in het verschiet. Bovendien is er ook steeds meer bewijs dat de economische activiteit in de VS zelf vertraagt.