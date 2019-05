De week van het vakantiegeld

Het was in de eerste plaats natuurlijk even slikken, want de vakantie-uitkering is door aanpassing van de belastingschijven iets lager dan we gewend waren. Van de schrik bekomen hebben we toen toch even gekeken naar een bestemming voor het vakantiegeld dat we overhouden, nadat de fiscus is langs geweest.

Ga je op vakantie, dan klopt na de fiscus de luchtvaartmaatschappij aan. Die wil behoorlijk meer geld voor de bagage die je meeneemt.

Na al die tegenvallers, zijn veel lezers waarschijnlijk geïnspireerd geraakt door wel een hele vreemde rechtszaak. Hoe kan ik een zo klein mogelijk bedrag terugvorderen.

Verhuiskriebels

Duidelijk is ook dat bij veel lezers de verhuiskriebels gaan opspelen in het voorjaar, zo rond het bijschrijven van het vakantiegeld. En mocht dit toch de periode zijn om het leven helemaal om te gooien, dan is het handig om te weten dat vanaf volgend jaar de partneralimentatie verkort wordt.

Voor mensen die met hun vakantiegeld denken nu eindelijk eens bij Jamie Oliver te kunnen eten, zullen er snel bij moeten zijn. De restaurantketen van de kookgoeroe staat namelijk op het punt van omvallen.

Of Jamie Oliver daar zelf heel slechter van wordt, is onbekend. Hij zou in ieder geval in de leer kunnen gaan bij de top van het failliete Jobbird.