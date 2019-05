'Huawei beheert cruciale data KPN'

KPN ontkent en noemt de berichtgeving onjuist. ¨KPN maakt gebruik van verschillende business support systemen (BSS) van verschillende leveranciers, waaronder een systeem dat KPN samen met Huawei heeft gebouwd. Voor de goede orde, onze leveranciers beheren de systemen, zij beheren niet de klantgegevens van KPN'', aldus een verklaring.

KPN stelt verder dat, om onderhoud te kunnen doen, leveranciers toegang krijgen tot het systeem dat zij beheren. "Dat houdt in dat ze de hardware en software onderhouden zodat het systeem naar behoren blijft functioneren. Voor het beheer en het onderhoud moeten ze toegang vragen aan KPN. Deze toegang wordt geautoriseerd, gemonitord en vastgelegd als onderdeel van ons securitybeleid. In deze beveiligde omgeving is het niet mogelijk dat leveranciers ongeautoriseerd bij onze klantgegevens kunnen".

Het afgelopen jaar is de angst gegroeid dat Huawei kan meekijken via achterdeurtjes, bijvoorbeeld in apparatuur voor snel mobiel internet. Ook KPN heeft daarom het veiligheidsbeleid aangescherpt.