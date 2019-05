Duurste medicijn ter wereld op de markt

„Dit is potentieel de nieuwe behandelmethode voor babies met de meest serieuze vorm van SMA”, zegt Emmaunelle Tiongson, pediatrisch neuroloog in het kinderziekenhuis van Los Angeles, tegen persbureau Reuters, die Zolgensma heeft toegepast bij haar patiënten. „Het is nu zaak verzekeraars te overtuigen dat dit een lange termijnbesparing is.”

Novartis verdedigt de hoge prijs door te stellen dat deze eenmalige behandeling goedkoper is dan dure lange termijnbehandelingen die honderduizenden dollars per jaar kosten. De medicijnfabrikant gaat ervan uit dat de behandeling ongeveer $5 miljoen per patiënt kost.