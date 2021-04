Nederlandse spaarpot voor het eerst boven €400 miljard

Dat blijkt uit een update van De Nederlandsche Bank over het spaargeld van Nederlandse huishoudens. In januari 2020 zat er €369,5 miljard in de spaarpot, vorige maand €400,2 miljard. Dat is maar liefst €50.000 per huishouden.

Opmerkelijk is dat de stijging plaatsvindt terwijl de spaarrente nul of bijna nul bedraagt, terwijl bij de meeste grote banken zelfs betaald moet worden voor bedragen groter dan €100.000.

De groei van de spaarpot in het afgelopen jaar is net zo groot als in de hele periode tussen maart 2013 en maart 2019, toen de spaarpot aandikte van €330,1 miljard naar €361,6 miljard.