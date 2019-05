'Handelsspanningen domineren beursweek'

De Chinees-Amerikaanse handelsspanningen duwden de graadmeters in Europa en New York afgelopen week in het rood. Vrijdag was er wel enig herstel te zien nadat president Donald Trump liet doorschemeren bereid te zijn tot een milder standpunt over het Chinese technologieconcern Huawei als onderdeel voor een deal. De brexitperikelen blijven ook boven de markten hangen.

Op macrogebied is er belangstelling voor bijvoorbeeld het economisch vertrouwen in de eurozone en het consumentenvertrouwen, werkloosheid, winkelverkopen en inflatie in Duitsland. Uit de VS staan gegevens op de agenda over de economische groei, vertrouwen en bestedingen van consumenten en huizenprijzen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt data over het producentenvertrouwen.

China

Ook uit Azië komt nieuws. Zo worden gegevens gemeld over de omvangrijke Chinese industrie. Daarbij wordt gerekend op krimp van de industriële bedrijvigheid in mei, mede onder druk van de oplopende handelsspanningen. Over de dienstensector en winstgevendheid van industriebedrijven in China zijn er ook cijfers. In Japan gaat het om informatie over onder meer industrie en winkelverkopen.

Qua bedrijfsresultaten is het vrij rustig. Uit de VS komen nog kwartaalberichten van onder meer groothandelaar Costco, computerfabrikant Dell en kledingketen Abercrombie & Fitch. Ook de Duitse start-upinvesteerder Rocket Internet meldt cijfers. Op het Damrak staan geen belangrijke publicaties gepland.

De AEX-index in Amsterdam eindigde vrijdag 0,6 procent hoger op 547,21 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 748,69 punten. Parijs, Londen Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Op Wall Street waren plussen tot 0,4 procent te zien. De beurzen in New York blijven maandag dicht voor Memorial Day.