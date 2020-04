Philips brengt razendsnel een ’licht’ beademingsapparaat op de markt

„Het apparaat is woensdagavond Nederlandse tijd goedgekeurd in de Verenigde Staten, de fabriek heeft sindsdien het hele paasweekend staan produceren, en vandaag presenteren we hem en we zijn op weg er 15.000 per week te leveren in april”, vertelt een woordvoerder.

De introductie van het nieuwe apparaat komt bovenop de verviervoudiging van de complexere beademingsapparaten die bedoeld zijn voor de ic-afdelingen die Philips eerder aankondigde van 1000 naar 4000 stuks per week. De nieuwe Philips Respironics E30 is in de eerste plaats bedoeld om coronapatiënten te helpen van wie de toestand nog niet zodanig kritisch is dat ze naar de ic-afdeling moeten. Op die manier zou de druk op de ic’s volgens Philips verlicht kunnen worden.

Noodgoedkeuring

De goedkeuring van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten is afgegeven onder een noodwet en geldt voorlopig alleen voor de periode van de pandemie. Met andere landen over de hele wereld is Philips in gesprek over de certificaten die nodig zijn om het apparaat toe te laten tot de ziekenhuisvloeren. Omdat het apparaat nog niet eerder was aangekondigd waren er nog geen gegevens over bestellingen en daarom ook niet over leveringen aan Nederland.

Net als de eerdere machines zal het nieuwe apparaat in de Verenigde Staten worden geproduceerd. Voor de uitbreiding van de productie van complexere ic-apparaten gaat Philips in zee met de Amerikaanse bedrijven Jabil en Flex, die een deel van de extra productie op zich zullen nemen. Beide hebben fabrieken in een flink aantal landen, maar waar de productie van de beademingsmachines gaat plaats vinden, wil Philips niets zeggen, en dat geldt ook voor de prijs van het nieuwe apparaat.

Corona-effect negatief

Philips heeft al wel laten weten dat de corona-uitbraak voor het bedrijf per saldo negatief zal zijn voor het eerste halfjaar. Tegelijk met de enorm gestegen vraag naar beademingsmachines kampt Philips met een sterk gedaalde vraag naar consumentenproducten en zijn andere vormen van ziekenhuiszorg sterk afgenomen.