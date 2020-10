Rechter: Woezel & Pip in de schappen bij Kruidvat

Woezel (midden) en Pip (rechts) liggen dankzij de rechter binnenkort in de rekken bij Kruidvat. Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Drogisterijketen Kruidvat mag komende week starten met de verkoop van 68.000 knuffels van Woezel & Pip. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam donderdagmiddag bepaald in een conflict over een restvooraad pluchen hondjes.