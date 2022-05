Premium Het beste van De Telegraaf

Onder de streep Analyse: maatwerk kan veel klachten Schiphol wegnemen

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Omwonenden van luchthavens en milieuactivisten voerden zaterdag actie bij Schiphol. Ⓒ ANP/HH

De luchtvaart is een dankbare boksbal voor een deel van de politiek, dat het dossier uitsluitend vanuit het overlastperspectief benadert. Nu was er zaterdag een demonstratie bij Nederlandse luchthavens, waar slechts een paar honderd man kwam opdagen. Eigenlijk was het een flop. Vorige week werd bekend dat slechts 61 klagers goed zijn voor de helft van het aantal klachten over Schiphol.