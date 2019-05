Winst Chinese industriebedrijven omlaag

In maart stegen de winsten van grote industriële bedrijven in China nog met bijna 14 procent. De winstgevendheid bij de grondstoffensector ging omhoog dankzij de gestegen grondstofprijzen, maar in de verwerkende industrie en met name bij autofabrikanten in China stond de winst onder druk.

Economen denken dat de Chinese industrie nog wel langer tegenwind zal ondervinden van het oplopende handelsconflict met de Verenigde Staten en ook de afzwakkende binnenlandse vraag. De Chinese overheid is bezig maatregelen te nemen voor stimulering van de economie.

ING wijst erop dat de technologiestrijd tussen China en de VS ook een ondermijnend effect heeft op de winsten in de Chinese industrie. Aangezien die strijd steeds verder oploopt met onder meer de Amerikaanse sancties tegen Huawei is de verwachting van economen van de bank dat ook in de rest van 2019 druk blijft bestaan op de winsten van de industrie in China.