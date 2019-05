Fiat Chrysler wil fusie met Renault

Het hoofdkwartier van de fusiecombinatie wordt in Nederland geregistreerd. Onduidelijk is of de Europese Commissie met de fusieplannen, die een besparking van €5 miljard per jaar moet opleveren, akkoord gaat.

Volgens deze plannen wordt hiermee de derde autobouwer in omvang gevormd, alleen Volkswagen en Toyota zijn groter.

Beide partijen willen sneller stappen gaan zetten in de productie van elektrische en zelfrijdende auto’s.

Renault nog in beraad

Fiat Chrysler heeft het plan voor de fusie met het Franse Renault ingediend. Het gaat om een fusie waarbij beide autobouwers 50% belang in het bedrijf krijgen binnen een nieuwe Nederlandse holding. Het bestuur krijgt elf leden. Daarvan zijn er vijf van Fiat Chrysler en vijf van Renault.

Het concern zou per jaar 8,7 miljoen auto’s kunnen produceren. Renault stelt maandag het voorstel dat ervan uitgaat dat er geen productielijnen worden gesloten te bestuderen.

Het voorstel komt op een moment dat er steeds meer druk op autobouwers is om te vernieuwen, vooral om modellen te bieden die minder vervuiling uitstoten. De handelsoorlog heeft ook zijn sporen getrokken: traditionele producenten verloren afgelopen kwartalen terrein in China, Europa en de Verenigde Staten.