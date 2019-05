Claim tegen sjoemelbanken in Australië

Het betreft een zogeheten 'class action'-zaak waarbij wordt gesteld dat de banken samenspanden en daarmee winst boekten ten koste van Australische bedrijven en investeerders. Het gaat om bijvoorbeeld importeurs, exporteurs en bedrijven met overzeese activiteiten die zijn benadeeld. Het advocatenkantoor dat de zaak is begonnen, is de vertegenwoordiger van partijen die in een bepaalde periode meer dan 500.000 Australische dollar aan vreemde valuta kochten of verkochten.

Woordvoerders van de betreffende financiële concerns konden niet direct reageren. De manipulatie van wisselkoersen heeft de financiële sector de afgelopen jaren al miljarden aan boetes en schikkingen gekost.