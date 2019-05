'Kleine openingswinst voor AEX'

Ook gaat de aandacht uit naar de Europese verkiezingen en de brexit. De Brexit Party onder leiding van Nigel Farage is nadat 99 procent van de stemmen is geteld de winnaar geworden van de verkiezingen voor het Europees Parlement in Groot-Brittannië. De partij, die voor het eerst meedoet, haalt 31,6 procent van de stemmen. De regerende Conservatieven van scheidend premier Theresa May komen op de vijfde plaats met 9,1 procent. Dat is ruim de helft minder dan vijf jaar geleden.

Op het Damrak staat KPN in het nieuws. Volgens Trouw beheert Huawei de klantgegevens van KPN. Dat komt doordat het Nederlandse telecombedrijf voor de klantendatabase volledig in zee is gegaan met het Chinese technologiebedrijf. Het afgelopen jaar is de angst gegroeid dat Huawei kan meekijken via achterdeurtjes en het bedrijf is onlangs door de VS op een zwarte lijst geplaatst. KPN ontkent en noemt de berichtgeving onjuist.

Fiat Chrysler

De automakers staan eveneens in de schijnwerpers. Autobouwer Fiat Chrysler wil fuseren met zijn branchegenoot Renault. De Italiaans-Amerikaanse onderneming heeft een voorstel daarover gestuurd aan het bestuur van het Franse bedrijf. De stap volgt na gesprekken tussen de twee bedrijven. Als Fiat Chrysler en Renault samensmelten, ontstaat er een autofabrikant die jaarlijks circa 8,7 miljoen wagens verkoopt.

Aan het overnamefront kondigde technologiebeurs Nasdaq zijn bod op Oslo Børs in te trekken. De Amerikaanse beurs was in een overnamestrijd verwikkeld met beursuitbater Euronext over de Noorse beurs.

Andere beurzen

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index klom 0,6 procent tot 547,21 punten en de MidKap dikte 1,1 procent aan tot 748,69 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Ook Wall Street ging met winst het lange weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.585,69 punten. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq wonnen 0,1 procent.

De euro was 1,1208 dollar waard tegen 1,1204 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 58,28 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 68,59 dollar per vat.