Lavide roept aandeelhouders bijeen

Riemens werkte onder meer als directeur van ABN AMRO-filialen in Zeeuws-Vlaanderen en was topman van de Belgische tapijtmaker Unicorn Group of Companies. Lavide heeft hem genomineerd vanwege zijn financiële kennis en kennis van Zeeuws-Vlaanderen, waar een groot deel van de toekomstige activiteiten van Lavide zullen plaatsvinden.

Onder de nieuwe topman Salar Azimi verlaat Lavide de kinderopvang. Het bedrijf gaat zich bezighouden met de exploitatie van de bezittingen van Azimi zoals verschillende hotels, een partyschip en voetbalclub Koninklijke Patro Eisden uit het Belgische Maasmechelen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering geeft Azimi een toelichting op die activiteiten.

Lavide werd onlangs door beurshuis Euronext op het zogeheten strafbankje gezet.