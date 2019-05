ASML wint op zonnige beurs

Rond 15.10 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 549,4 punten. De AMX steeg 0,1% naar 749,6 punten. De koersenborden in Frankfurt (+0,6%) en Parijs (+0,4%) kleurden eveneens groen.

Volgens Rabobank-econoom Philip Marey reageerden de beurzen positief op de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement. „De populisten zijn wel iets sterker geworden, maar hun winst is minder groot dan verwacht. Er gaat dan ook geen andere wind waaien in de Europese politiek. Bovendien is de opkomst bij de verkiezingen bemoedigend.”

De winst van de Brexit-partij van Nigel Farage in het Verenigd Koninkrijk betekent volgens ABN Amro’s Tom Kinmoth wel fellere onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een Brexit. Farage eiste direct een plek op in het Britse Brexit-onderhandelingsteam.

Het handelsconflict tussen de VS en China kan de komende dagen opnieuw een rol gaan spelen op de financiële markten. Maar Marey denkt dat er geen spoedig akkoord tussen beide landen zal komen. „Het moet een handelsakkoord worden dat voor beide landen acceptabel is, zonder dat zij gezichtsverlies lijden. Dat wordt moeilijk. Trump kan de huidige situatie desnoods laten voortbestaan tot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En voor China bestaat er ook geen noodzaak om snel iets te doen”, aldus de Rabobank-econoom.

Op Wall Street wordt vandaag niet gehandeld vanwege Memorial Day. De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag 0,1% tot 0,4% in de plus. De handel op Wall Street wordt dinsdag hervat.

In de AEX is verffabrikant AkzoNobel vandaag de grootste stijger met een plus van 2,4%. ASML werd 1,5% meer waard. De chipmachinefabrikant verloor vorige week 7% aan beurswaarde door de handelsruzie tussen de VS en China. Telecomconcern KPN mocht ook 1,5% bijschrijven.

ASR werd 1,1% meer waard. De verzekeraar is een kanshebber om branchegenoot Vivat binnenkort te kopen. Aegon (+1,1%) en NN (+0,7%) azen eveneens op het moederconcern van Reaal, Zwitserleven en Actiam.

Royal Dutch Shell won 0,3%. De hogere olieprijs betekende goed nieuws voor het energieconcern. Shell onderhandelt trouwens opnieuw over contracten in het olierijke Nigeria, dat zijn eisen heeft aangescherpt.

Informatieleverancier Relx (-1,4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Biotechnologieconcern Galapagos leverde 0,9% in, na vorige week 5% meer waard te zijn geworden.

Bij de middelgrote fondsen koerste PostNL bovenin met een stijging van 2,6%. De post- en pakjesbezorger was vorige week nog uit de gratie bij beleggers met een koersverlies van 9%. Kunstmestfabrikant OCI (-1,5%) was vanmiddag de grootste verliezer in de AMX.

Bij de lokaal genoteerde aandelen koerste Euronext 0,1% in het rood. Het beurzenbedrijf lijkt weinig meer in de weg te liggen bij de overname van de Oslo Børs. De Amerikaanse concurrent Nasdaq haakte af. Eerder kreeg Euronext groen licht van het Noorse ministerie van Financiën.

