Damrak: tech en export in herstel

De AEX-index stond rond 09:45 uur 0,5% hoger bij 549,9 punten. De AMX-index koerste toen 0,7% in de plus bij 756,5 punten.

In Frankfurt won de DAX 0,4%, in Parijs steeg de CAC-40 met 0,3%.

De Britse FTSE-index hield het maar net droog. De winst van de Brexit-partij van Nigel Farage in het Verenigd Koninkrijk betekent volgens ABN Amro’s Tom Kinmoth in ieder geval fellere onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een Brexit.

Het fusievoorstel van Fiat Chrysler met Renault in de ochtend - dat direct 17% won op de beurs - zette de spotlight op alle autoaandelen.

Uit Azië kwamen wisselende signalen. Winsten van Chinese bedrijven ondervonden afgelopen maand last van de handelsoorlog. De Nikkei sloot met winst, exportbedrijven waren in trek.

Brentolie steeg 1,3% in waarde. Wall Street blijft dicht vanwege Memorial Day.

Bij de hoofdfondsen bood chipmachinemaker in de kop ASML 1,5% winst. ArcelorMittal bleef daar met 1,1% toename net achter.

Onderin bleef zwaargewicht Unilever met 0,2% verlies hangen.

Telecombedrijf KPN (+0,4%) zou volgens Trouw kwetsbaar zijn vanwege zijn Huawei-apparatuur, die meer spionage toe zou laten dan tot nu toe bekend.

Bij de middelgrote fondsen koerste aluminiummaker Aperam (+1,9%) met PostNL (+1,9%) bovenin de index.

Beursbedrijf Euronext (+0,2%) staat weinig meer in de weg bij de overname van de Oslo Børs. De Amerikaanse concurrent Nasdaq haakte af.

