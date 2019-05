AEX begint met winst

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 549,82 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 754,62 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen 0,6 procent.

Staalproducent ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML voerden de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met winsten van ruim 1 procent. Informatieleverancier RELX was de enige daler met een verlies van 0,1 procent. In de MidKap stond postbedrijf PostNL bovenaan met een plus van 2 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis was de enige daler met een min van 0,3 procent.