Forse stijging koperprijs teken economisch herstel

Omdat koper breed wordt gebruikt in de autoindustrie, woningbouw en ook technologie, zien beleggers in ’Dr. Copper’ altijd een handzame peilstok voor groei.

De futures voor het industriële metaal beleven de snelste stijging in jaren, aldus handelaren van Goldman Sachs. Dat is opmerkelijk, omdat het aantal gevallen van coronavirusbesmettingen en de recente lockdowns groot blijven in de Verenigde Staten.

Sinds 2017 is er met twaalf handelssessies op rij niet zoveel toename in de koperfutures geweest.

De groeiende vraag naar het metaal is nauw verbonden met de behoefte uit China, de op één na grootste economie van de wereld. Dat verbruikt ruwweg de helft van al het koper ter wereld.

De stijging van 38% in koperprijs woensdag ten opzichte van het dieptepunt in maart dit jaar wordt ook gesteund door speculanten, waarschuwen handelaren.