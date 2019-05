KLM investeert in duurzame kerosine

De totale investering in de fabriek bedraagt circa 260 miljoen euro. KLM draagt ongeveer een derde bij van de kosten voor de plannings- en vergunningsfase, die in totaal zo'n 10 miljoen euro kost.

De fabriek, die in Delfzijl komt te staan en in 2022 moet gaan produceren, gaat kerosine produceren op basis van onder meer oud frituurvet en andere plantaardige restolie uit de industrie. Die worden met groene waterstof verwerkt tot synthetische kerosine. De kerosine zorgt voor een CO2-reductie van 85 procent ten opzichte van fossiele kerosine. Ook neemt de uitstoot van fijnstof met circa 90 procent af en wordt er geen zwavel uitgestoten.

Biokerosine

Bij het productieproces ontstaat duurzame propaan als restproduct. Die wordt afgenomen door energieleverancier SHV Energy.

Volgens KLM-topman Pieter Elbers haalde KLM tot nu toe biokerosine uit de Verenigde Staten. "Maar dat was goed voor 0,0 zoveel procent van ons verbruik. Wat we van deze fabriek gaan afnemen is ongeveer 2 procent van wat we jaarlijks verbruiken." De 75.000 ton duurzame kerosine die KLM jaarlijks afneemt, is volgens Elbers goed voor duizend vluchten van Schiphol naar Rio de Janeiro en terug.

Prijzen

Duurzame brandstof is wel duurder dan gewone kerosine. Maar door subsidies gaat de prijs omlaag en bovendien is er geen last van prijsschommelingen zoals bij fossiele brandstoffen. "CO2 uitstoten kost ook geld. Dat besparen we nu", aldus Elbers.

De brandstofkosten van KLM zullen door het gebruik van de duurzame kerosine toenemen. Wat dat voor de ticketprijzen betekent, weet Elbers nog niet. "Het is moeilijk te voorspellen wat de olieprijzen doen", lacht hij.

Elbers benadrukt echter dat KLM ook maatschappelijk draagvlak moet hebben en dat verduurzamen om die reden ook belangrijk is. Zo doet KLM-dochter Transavia mee aan een proefproject voor de ontwikkeling van duurzame kerosine uit CO2. "We kijken naar verschillende dingen van de korte tot de lange termijn. Hopelijk kunnen we binnenkort weer een aankondiging doen."