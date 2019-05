ING en taxateurs werken aan duurzame standaard

Nu loont het nog niet altijd voor vastgoedeigenaren om hun woning of kantoorruimte te verduurzamen, omdat onduidelijk is voor kopers hoeveel waarde er is toegevoegd. ING verwacht dat hier verandering in komt door het nieuwe taxatiemodel. Vastgoedeigenaren krijgen dan een prijsprikkel om in verduurzaming te investeren. Volgens de grootste Nederlandse bank levert een duurzaam kantoorpand gemiddeld 10 procent hogere huur op vergeleken met een niet-duurzame tegenhanger.

De nieuwe taxatiemethode bestaat uit negentien duurzaamheidsindicatoren, die volgens ING een objectief beeld moeten geven van de waarde van verduurzamingsmaatregelen. Taxateurs komen in juni met feedback over de toepassing van de nieuwe methode.

ING stelt zich ten doel om het nieuwe taxatiemodel tot marktstandaard uit te laten groeien. De bank voerde onlangs onderzoek uit onder de tien grootste taxateurs en constateerde dat ieder een andere methode toepast. Ook gaan de huidige modellen volgens de kredietverlener niet ver genoeg. ''Het komt vaak neer op enkel het vastleggen van kenmerken, zonder daar een waarde aan te koppelen.''