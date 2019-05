Mega-autobouwer in de maak

Renault wordt het hof gemaakt door Fiat Chrysler, maar is ondertussen ook bezig de eigen alliantie op orde te brengen. Ⓒ REUTERS

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler heeft per brief een een concreet fusieverzoek gedaan aan Renault. Het hoofkwartier van de nieuw te vormen autoreus zou in Amsterdam moeten komen.