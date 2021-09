Ondernemersvraag: hoe ga ik om met recht op onbereikbaar zijn?

Financieel

Rechter: Uber-chauffeur is werknemer

Platformbedrijf Uber moet zijn chauffeurs behandelen als werknemers en niet als zelfstandigen. Dat heeft de rechter in Amsterdam maandag bepaald in een zaak die vakbond FNV had aangespannen. Het betekent dat het bedrijf de 4000 chauffeurs die voor Uber in Nederland rijden in dienst moet nemen en bet...