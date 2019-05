’Nutreco aast op grote vis in Korea’

De deal zou dit jaar al rond moeten komen. Nutreco zou onder meer de eigenaar worden van fabrieken in China en Zuidoost-Azië. Een woordvoerder van de Koreanen laat weten dat er nog niet besloten is om de diervoedertak te verkopen. Nutreco zelf wil niet reageren „op speculaties of geruchten in de markt”.

Nutreco werd in 2015 van de beurs gehaald door SHV, het investeringsvehikel van de familie Fentener van Vlissingen. Destijds was het bedrijf $4 miljard waard. Vorig jaar draaide het een omzet van €5,9 miljard.