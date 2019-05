Musical over Dirk Scheringa

Hoewel Scheringa in deze ’polderwestern’ wordt afgeschilderd als een cowboy in de bankenwereld, is hij blij met de voorstelling. Volgens hem maakt de musical eens te meer duidelijk dat DSB niet bankroet had hoeven gaan. Ook prijst hij de passie van de acteurs.

In het stuk staat Scheringa opnieuw tegenover Pieter Lakeman, de man die in 2009 opriep tot een ’bank run’ bij DSB. Lakeman kwam destijds in actie namens gedupeerde DSB-klanten. „Ze vroegen: help ons uit de shit en maak een einde aan Dik de Kid”, zegt de acteur die Lakeman speelt in de musical.

Dikkie de Kid werd vorige week vier keer opgevoerd in Alkmaar. Het is niet bekend of er nog meer voorstellingen komen.

