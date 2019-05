Steeds minder huizen met verlies verkocht

Dat blijkt uit kwartaalcijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uitgeeft. Wie dit jaar een huis koopt voor minder dan €290.000, kan NHG afsluiten. Het fonds staat dan garant bij een eventueel verlies.

Voldoende

In de meeste gevallen brengt een huis bij verkoop voldoende op om de hypotheek af te kunnen lossen. Huizenprijzen zijn de afgelopen jaren dan ook flink gestegen, ook de economische groei zorgt voor minder gedwongen verkopen.

Daarnaast lossen nieuwe huizenkopers nu vrijwel altijd af op hun hypotheek.

Van de 121 afgelopen kwartaal ingediende verliesdeclaraties werden er 108 gehonoreerd. Het uitgekeerde verliesbedrag was gemiddeld €12.684. Ook dat is een stuk minder dan een jaar geleden, toen werd nog gemiddeld €18.407 uitgekeerd in het eerste kwartaal.

