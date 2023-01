Premium Het beste van De Telegraaf

Overijssel krijgt pilot groene lening: ’Zo snel als kan landelijk uitrollen’

Amsterdam - Ondernemers in Overijssel die willen investeren in energiebesparing kunnen een lening aanvragen tegen een rente van slechts 2,5%. Microkredietverlener Qredits reikt maandag de eerste MKB Duurzaamheidslening van €50.000 uit aan Boerderijcamping De Beek in Haaksbergen.