Wereldwijde staalproductie in de lift

China was goed voor meer dan 85 miljoen ton staal. Dat is een stijging van 12,7 procent. In India lag de productie 1,5 procent hoger op 8,8 miljoen ton. Japan produceerde met 8,6 miljoen ton iets minder dan in de meetperiode een jaar eerder.

De Verenigde Staten voerden de productie met 7,3 procent op tot 7,4 miljoen ton. In Italië was een min van 5,7 procent tot bijna 2 miljoen ton te zien. Ook Frankrijk (min 8,1 procent) kampte met een productiedaling tot 1,3 miljoen ton.

De Nederlandse productie kromp tot 511.000 ton van 573.000 ton in april 2018.