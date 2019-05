’Miljardenboete dreigt voor Italianen’

De Europese Commissie, die volgende week de financiën van alle EU-lidstaten kritisch bekijkt, overweegt serieus om die boete uit te delen, melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Brussel en Rome verkeren al langer op voet van oorlog met elkaar over het Italiaanse huishoudboekje. Italiës economische groei komt dit jaar uit op 0,1%, in plaats van de eerder geraamde 1%. Volgend jaar lijkt de groei te blijven steken op 0,7%. Dat is weer funest voor de begroting van het land en voor de staatsschuld. Die bedraagt in Italië 132% van de totale economie, waar Brussel de lat op 60% heeft gelegd.

Als de Europese Commissie Italië inderdaad wil beboeten, moet het eerst langs de EU-ministers van Financiën. Gaan die akkoord, dan zou dat de eerste Brusselse begrotingsboete zijn. Voordat het zo ver is, krijgt Rome nog wel de tijd om orde op zaken te stellen.

Vicepremier Matteo Salvini van Italië zegt een brief uit Brussel te verwachten, maar legt zich niet meer bij een mogelijke boete. Hij wijst op het mandaat dat hij van de Italiaanse kiezer heeft gekregen.