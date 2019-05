Fransen kopen eigenaar Canal Digitaal

Naast Canal Digital is M7 in Nederland ook de eigenaar van Online.nl. Verder bezit het Luxemburgse mediabedrijf tv-platforms in tal van andere Europese landen, waaronder TV Vlaanderen en TéléSAT in België en Diveo in Duitsland.

Door de overname, die nog wel door de Europese Unie moet worden goedgekeurd, voegt Vivendi ruim 400 miljoen euro aan omzet toe aan zijn totaal. De Fransen zijn onder meer de eigenaar van Canal Plus.