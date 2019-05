’Alibaba mikt op tweede notering in Hongkong’

Een notering in Azië zorgt er ook voor dat Alibaba de afstand met investeerders uit China verkleind. De internetreus zou al verschillende adviseurs in de arm hebben genomen om te broeden op het plan. De aanvraag voor een notering op de beurs in Hongkong volgt mogelijk in de tweede helft van dit jaar.

Bij het beursdebuut van Alibaba in New York in 2014 haalde het bedrijf een recordbedrag van 25 miljard dollar op. Vorig jaar zou het techbedrijf al groen licht hebben gekregen voor een zogeheten dual-listing in Hongkong.

Het bericht over een tweede notering komt op het moment dat de handelsspanningen tussen China en de VS verder oplaaien. Zo plaatste de regering-Trump verschillende Chinese techbedrijven op een zwarte lijst. Alibaba wilde niet op de berichten reageren.