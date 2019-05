Ouderenzorg blijft grote kaskraker

De vraag naar thuiszorg groeit tot 2030 met maar liefst 5% per jaar en er komt zelfs 7% meer vraag per jaar naar woonvormen, zoals speciale seniorencomplexen, ondersteund wonen of verzorgingstehuizen. Dat becijfert ING. In omliggende landen is de verwachte groei een stuk lager, respectievelijk 3,5% en 7%.

Onderzoekers van de bank hebben de vraag naar ouderenzorg onderzocht in elf Europese landen en constateren dat Nederlandse ouderen veel meer zorg gaan vragen in de komende jaren. Een van de belangrijkste oorzaken is de groei van het aantal ouderen boven 75 jaar. Dat verdubbelt tot 2050.

In andere landen groeit deze groep in aantallen minder snel. Verder ziet ING dat de welvaart waarin Nederlandse ouderen leven, een hoog vermogen en een sterk pensioen zorgen ervoor dat ze ook veel kunnen besteden aan thuiszorg of een aangepaste woonsituatie. Nederlandse ouderen hebben volgens ING het beste welvaartspotentieel voor 75-jarigen. Dat maakt ook dat er een grote bereidheid bij Nederlandse ouderen is om hier geld voor uit te trekken.

Specifieke woonvormen in trek

Dat specifieke woonvormen in trek raken is interessant omdat de vergoeding voor senioren hiervoor enigszins is afgebouwd. Het wooncomponent wordt vaker niet meer vergoed, de zorg wel. Dat ouderenwoningen juist door de eerdere vergoedingen erg gewoon worden gevonden (burgers zijn gevraagd hoe hun ouders wonen) in landen als Nederland en België, zien de onderzoekers van de bank als reden voor een flink marktpotentieel.

ING benadert de sterke groei van vraag naar ouderenzorg positief, maar het is wel de vraag of er voldoende ruimte is voor deze groei. Op dit moment is er al schaarste aan voor ouderen geschikte woningen en zijn er personeelstekorten in de thuiszorg. Er wordt voor 2022 een personeelstekort van ruim 100.000 werknemers verwacht in de zorg, als er niets verandert.

,,We hebben de aanbodkant niet gemeten, maar denken dat deze markt hard kan groeien als investeerders erop in gaan spelen”, aldus ING-econoom Edse Dantuma.